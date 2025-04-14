РФ в энергостратегии исходит из роста мирового спроса на источники энергии к 2050 г. на 20%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Новая энергетическая стратегия РФ предусматривает рост мирового спроса на все энергоресурсы к 2050 году на 20%, документ учитывает как полное обеспечение ими внутреннего рынка, так и расширение поставок за рубеж. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Увеличение промышленного производства, развитие электротранспорта городских агломераций, рост цифровой инфраструктуры обеспечат долгосрочный спрос на энергоресурсы и продукцию нефтегазохимии. Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что документ предусматривает два ключевых приоритета: обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами и реализация экспортного потенциала.

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