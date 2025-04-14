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Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2024 года выросли на 5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Общие продажи (GMV) "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2024 года выросли на 5%. Об этом говорится в презентации компании для инвесторов, подготовленной в преддверии выпуска облигаций.

Абсолютный показатель GMV в материалах не приводится. С учетом того, что за 2023 год GMV составлял 540 млрд рублей, в 2024 году показатель достиг 567 млрд рублей.

При этом рост чистого долга составил 5,4%. В 2023 году размер чистого долга был на уровне 67,8 млрд рублей.

Также компания сообщила, что ее обязательства в 2024 году составили 129,7 млрд рублей против 116,1 млрд рублей в 2023 году.

В марте ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") сообщало, что в марте-апреле получит от акционеров 30 млрд рублей для реализации новой стратегии на ближайшие три года. При этом сообщалось, что первые платежи от "новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию".

16 апреля группа планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей.

М.Видео-Эльдорадо
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