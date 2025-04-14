"Балтзавод" увеличил оклады сотрудникам на 9,5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) с 1 апреля увеличило всем работникам должностные оклады на 9,46%, сообщила корпоративная газета "Балтийского завода" со ссылкой на генерального директора Александра Коновалова.

"С 1 апреля для всех работников завода проведена индексация заработной платы путем увеличения должностных окладов на 9,46%. С этой же даты внедрено оперативное премирование как дополнительный источник мотивации при выполнении общезаводских задач и задач подразделения", - отметил Коновалов.

"Балтийский завод" специализируется на строительстве ледоколов и других гражданских судов.