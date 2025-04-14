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Запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ к 1 апреля были на треть меньше прошлогодних

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ к 1 апреля этого года составили 9,776 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее (14,582 млн тонн), сообщается в материалах Росстата.

Запасы кукурузы снизились на 0,9%, до 2,262 млн тонн с 2,283 млн тонн годом ранее.

Всего запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) на 1 сентября в сельхозорганизациях РФ составляли 17,094 млн тонн, что на 26,2% меньше, чем год назад (23,169 млн тонн).

По данным Росстата, запасы масличных культур в сельхозорганизациях РФ на 1 апреля составляли 3,132 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее (3,098 млн тонн), в том числе 1,214 млн тонн подсолнечника. Это на 20,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1,533 млн тонн).


Росстат
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