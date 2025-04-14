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Денежная база в широком определении в марте уменьшилась на 0,6%, годовой темп роста упал до 2,1%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в марте 2025 года уменьшилась на 152,6 млрд рублей, или на 0,6%, до 26 трлн 937,3 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 апреля снизился до минимальных с 1 августа 2022 года 2,1% с 10,0% на 1 марта.

В январе-марте 2025 года денежная база уменьшилась на 1 трлн 21,1 млрд рублей, или на 3,7%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в марте снизился на 256,6 млрд рублей, или на 1,5%, до 17 трлн 436,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 апреля остались отрицательными (-1,4%) после (-0,3%) на 1 марта.

В январе-марте 2025 года объем наличных денег уменьшился на 1 трлн 74,5 млрд рублей, или на 5,8%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей на начало года.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в марте снизилась до 64,7% c 65,3%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
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