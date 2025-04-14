Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась в I декаде апреля до минимума с середины октября

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде марта 2025 года уменьшилось до 20,05% с 20,28% в третьей декаде марта, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка стала минимальной со второй декады октября 2024 года, когда она составляла 19,66%, накануне повышения ЦБ в третьей декаде октября ключевой ставки до уровня 21,00%, на котором она остается до настоящего времени.

Текущие значения средних максимальных ставок вкладов разных категорий срочности при привлечении средств на срок до года отличаются между собой незначительно, в первой декаде апреля при снижении ставок по краткосрочным вкладам увеличилась (впервые с середины декабря) средняя ставка для депозитов на сроки свыше года, в результате разница в ставках между ними сократилась.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в III дек. марта Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. До 90 дн. 18,84 -0,28 -0,38 -0,99 91-180 дн. 19,49 -0,10 -0,36 -1,48 181 дн. - 1 год 19,37 -0,17 -0,81 -2,02 свыше 1 года 17,81 0,13 -0,39 -1,98

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.