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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась в I декаде апреля до минимума с середины октября

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде марта 2025 года уменьшилось до 20,05% с 20,28% в третьей декаде марта, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка стала минимальной со второй декады октября 2024 года, когда она составляла 19,66%, накануне повышения ЦБ в третьей декаде октября ключевой ставки до уровня 21,00%, на котором она остается до настоящего времени.

Текущие значения средних максимальных ставок вкладов разных категорий срочности при привлечении средств на срок до года отличаются между собой незначительно, в первой декаде апреля при снижении ставок по краткосрочным вкладам увеличилась (впервые с середины декабря) средняя ставка для депозитов на сроки свыше года, в результате разница в ставках между ними сократилась.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка в III дек. мартаИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.
До 90 дн.18,84-0,28-0,38-0,99
91-180 дн.19,49-0,10-0,36-1,48
181 дн. - 1 год19,37-0,17-0,81-2,02
свыше 1 года17,810,13-0,39-1,98

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

ЦБ РФ Сбербанк ВТБ Газпромбанк Альфа-банк ТБанк
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