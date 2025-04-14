Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась в I декаде апреля до минимума с середины октября
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде марта 2025 года уменьшилось до 20,05% с 20,28% в третьей декаде марта, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, эта индикативная ставка стала минимальной со второй декады октября 2024 года, когда она составляла 19,66%, накануне повышения ЦБ в третьей декаде октября ключевой ставки до уровня 21,00%, на котором она остается до настоящего времени.
Текущие значения средних максимальных ставок вкладов разных категорий срочности при привлечении средств на срок до года отличаются между собой незначительно, в первой декаде апреля при снижении ставок по краткосрочным вкладам увеличилась (впервые с середины декабря) средняя ставка для депозитов на сроки свыше года, в результате разница в ставках между ними сократилась.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в III дек. марта
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|До 90 дн.
|18,84
|-0,28
|-0,38
|-0,99
|91-180 дн.
|19,49
|-0,10
|-0,36
|-1,48
|181 дн. - 1 год
|19,37
|-0,17
|-0,81
|-2,02
|свыше 1 года
|17,81
|0,13
|-0,39
|-1,98
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.