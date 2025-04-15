TotalEnergies договорилась о покупке 1,5 млн т СПГ с проекта в США Rio Grande

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - TotalEnergies подписала соглашение с NextDecade о покупке 1,5 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ) с будущей 4-й очереди СПГ-завода Rio Grande сроком на 20 лет, сообщила французская компания.

Реализация договора будет зависеть от окончательного инвестрешения (ОИР) по проекту.

"Это соглашение завершает коммерческую поддержку, необходимую для четвертой очереди СПГ в Рио-Гранде, и теперь мы сосредоточены на продвижении к положительному ОИР", - прокомментировал глава NextDecade Мэтт Шацман.

TotalEnergies владеет 16,7% акций первой фазы завода СПГ в Rio Grande, который состоит из трех линий СПГ, которые в настоящее время строятся на юге Техаса. TotalEnergies ранее согласилась приобрести 5,4 млн тонн в год из примерно 17,5 млн тонн в год, производимых в рамках первой фазы, запуск которой ожидается в 2027 году. TotalEnergies также владеет 17,5% акций самой NextDecade.

Недавно государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заключила соглашение о покупке 1,2 млн т СПГ с 4-й очереди Rio Grande LNG.

Проект примечателен тем, что в прошлом году у него было отозвано разрешение Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) на экспорт СПГ - суд удовлетворил иски экологических организаций. NextDecade заявляла, что не согласна с выводами суда, отмечая, что строительство первых трех линий завода продолжается, при этом компания оценивает влияние решения суда на сроки принятия положительного окончательного инвестиционного решения (FID) по 4-й линии. До решения суда инвестрешение по 4-й линии планировалось принять во второй половине 2024 года. В марте 2025 года апелляция отменила предыдущее судебное решение.

NextDecade реализует проект Rio Grande LNG в порту Браунсвилл (Южный Техас). Фаза 1 предполагает строительство мощностей на 17,61 млн т СПГ в год (уже строится). FERC выдала разрешение по пяти линиям общей мощностью 27 млн т СПГ в год - каждая линия по 5,4 млн т в год.

На момент выдачи разрешения на экспорт проект на 100% принадлежал NextDecade LNG, американский фонд BlackRock купил 46,12% проекта в начале 2024 года.