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Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2025 году может составить 52-55 млн т

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2025 году. может быть в пределах 52-55 млн т, в зависимости от решений ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Николай Киселев.

"Да, 52-55 млн т это наш уровень, но опять же надо всегда прибавлять. Если это будет противоречить сделке, мы будем снижать. Но если у нас есть потенциал увеличить, то мы можем увеличить и до 60 млн тонн", - сказал он.

ОПЕК Сургутнефтегаз Николай Киселев
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