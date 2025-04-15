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Johnson & Johnson увеличила квартальную чистую прибыль более чем втрое

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, зафиксировала более чем трехкратный рост чистой прибыли в первом квартале за счет единовременных факторов, а выручка компании умеренно повысилась и оказалась сильнее ожиданий рынка.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль компании составила $11 млрд, или $4,54 в расчете на акцию, против $3,26 млрд, или $1,34 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,77 на акцию.

Выручка выросла на 2,4% - до $21,89 млрд с $21,38 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль компании на уровне $2,69 на акцию при выручке в $21,56 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения выросла на 2,3% - до $13,87 млрд. Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, увеличились на 2,5% и составили $8,02 млрд.

В США продажи увеличились на 5,9% и составили $12,31 млрд, в остальном мире - сократились на 1,8%, до $9,59 млрд.

J&J улучшила прогноз выручки на 2025 год до $91-91,8 млрд с ожидавшихся ранее $89,2-90 млрд, подтвердив при этом прогноз скорректированной прибыли в диапазоне $10,5-10,7 на акцию.

Комментируя решение администрации президента США Дональда Трампа начать проверку в отношении возможного введения пошлин на импорт лекарственных препаратов, главный финансовый директор J&J Джо Уолк отметил, что это может оказаться хорошей новостью для компании. По его мнению, проверка покажет, что значительная часть импорта лекарств в США приходится на дешевые дженерики, а не инновационные лекарственные препараты, разрабатываемые J&J.

Руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 4,8%, до $1,3 на акцию. Дивиденды увеличиваются уже 63 года подряд.

США Johnson & Johnson Дональд Трамп Джо Уолк J&J
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