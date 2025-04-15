РФ в 2024 году увеличила экспорт зерна в Индонезию на 22%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России в Индонезию в 2024 году вырос на 22% в физическом выражении, дальнейшее развитие отношений двух стран в сфере АПК будет связано как с поставками зерновых, так и продукции животноводства. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Индонезию.

"Россия и Индонезия обладают существенным потенциалом для развития двусторонней торговли продукцией АПК. Наша страна является мировым лидером по объему экспорта пшеницы. В свою очередь Индонезия - один из крупнейших покупателей данной продукции в мире. Это закладывает основу для развития взаимовыгодного сотрудничества. Так, по итогам 2024 года Россия увеличила объем поставок зерна в республику на 22% в физическом выражении", - рассказал он.

Параллельно, по словам Мантурова, ведется работа по открытию индонезийского рынка для российских производителей животноводческой продукции.

"В марте этого года представители Индонезии посетили Россию для проведения инспекции предприятий по производству говядины. В настоящее время ожидаем позицию индонезийской стороны по результатам этого визита", - сообщил он.

Ранее на этой неделе о перспективах выхода на индонезийский рынок говядины российских производителей сообщили замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой и глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Возможность расширения поставок продукции АПК в азиатскую страну она увязала с планами по подписанию соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией.

Как сообщил журналистам Мантуров, сейчас идет досогласование условий соглашения в части тарифов, сам документ может быть подписан до конца года.

"Переговоры с Индонезией находятся на финальной стадии. Сейчас ведется работа по согласованию тарифной части, прежде всего по наиболее чувствительным товарам. Рассчитываем выйти на заключение соглашения до конца года", - отметил первый вице-премьер.

Поставки продукции АПК, по словам Мантурова, станут одним из драйверов увеличения товарооборота России и Индонезии в 2025 году. Чиновник отметил, что объем взаимной торговли двух стран в 2024 году вырос на 4% до $4,3 млрд. "В текущем году рассчитываем на сохранение положительной динамики, причем с точки зрения не только наращивания объемов, но и дальнейшей диверсификации взаимных поставок", - сказал он.

"В качестве основных драйверов российского экспорта в Индонезию в ближайшие годы, помимо энергоносителей, рассматриваем сельскохозяйственные и продовольственные товары, продукцию химической промышленности, прежде всего минеральные удобрения, черной и цветной металлургии. С учетом компетенций отечественных предприятий видим перспективы для увеличения поставок на индонезийский рынок фармацевтической продукции и медицинской техники, оборудования для нефтегазовой отрасли", - рассказал первый замглавы правительства РФ.