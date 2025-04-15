Экономисты "РенКап" допустили отсрочку снижения ставки Банка России с нынешних 21%

Зато потом ее снижение может пройти скорее, полагают они

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может дольше сохранять ключевую ставку на текущем уровне с более быстрым последующим ее снижением до 12% к середине 2026 года, полагают экономисты "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко.

Ранее они считали, что регулятор начнет цикл снижения ставки с июня вплоть до 16% на конец 2025 года, а затем после некоторой паузы до 12% на конец 2026 года.

По их мнению, "стартовая точка" с уже высокой ставкой и крепким курсом, скорее всего, позволит регулятору избежать ужесточения политики при падении нефтяных цен.

Эксперты отмечают, что объявление президентом США максимальных за более чем сто лет пошлин на импорт представляет собой масштабный шок деглобализации. "В ближайшие месяцы ситуация продолжит постоянно меняться, но даже если текущий уровень тарифов будет в разы снижен, он все равно останется существенно выше прошлых десятилетий. Значимый удар по глобальной экономике нанесет и рост неопределенности относительно правил мировой торговли", - говорится в их обзоре.

Основными каналами влияния мировых процессов на Россию, по их словам, остаются снижение стоимости нефти и ослабление валют развивающихся стран. "Существенно возросла вероятность околонулевого роста ВВП РФ в этом году. Кроме того, снижение нефтяных котировок усиливает риск ослабления рубля - до 108 рублей/$1 при $50 за баррель в среднем за год", - пишут они.

Сценарный прогноз экономики России по ценам на нефть в 2025 году:

Нефть марки Urals, $/барр. 80 70 60 50 40 30 Темп роста ВВП, % г/г 2,3 1,9 1,2 0,1 -1,1 -2,7 Руб./$, в среднем за год 92,2 94,5 97,8 108,0 120,3 132,2 Инфляция, % в среднем за год 9,0 9,1 9,2 9,6 11,3 13,3 Ключевая ставка, % на конец года 15 15 16 18 21 23

Эксперты оценивают комфортный для российской экономики уровень среднегодовых цен на нефть марки Urals в $60 за баррель и выше. При цене на нефть в $40 за баррель они прогнозируют сокращение ВВП по итогам года, своеобразный "водораздел" (пороговое значение для рецессии) проходит при ценах в $50 за баррель.

Как полагают в "Ренессанс Капитале", вероятность снижения ключевой ставки на горизонте 12 месяцев возросла, но траектория в ближайшие месяцы стала более неопределенной. При этом экономисты выделяют два момента. Во-первых, снижение ставки может быть и более глубоким (ниже 12%) - если в случае рецессии в российской экономике потребуется проведение контрциклической стимулирующей денежно-кредитной политики. Во-вторых, основной фактор для траектории ставки в ближайшие несколько месяцев - это динамика курса рубля (не в контексте каких-то предопределенных уровней как таковых, а в контексте потенциального влияния курса на инфляцию, поясняют эксперты).

Эксперты ожидают, что в апреле Банк России сохранит выжидательную позицию. В дальнейшем они рассматривают несколько вариантов развития событий. Так, если на момент следующего заседания в июне курс рубля будет крепче 100 рублей./$1, то можно будет увидеть первое снижение ставки; если курс будет находиться в диапазоне 100-110 рублей/$1 - то ставка будет сохранена при существенном смягчении риторики ЦБ. При курсе рубля в диапазоне 110-125 рублей/$1 и ставка, и сигнал будут оставаться неизменными; а при курс слабее 125 рублей/$1 ставка будет повышена.

"По нашим оценкам, первые два варианта будут соответствовать сохранению цен на российскую нефть на уровнях не ниже $50 за баррель и прогнозу инфляции на конец этого года порядка 7%+, третий вариант - цене около $40 за баррель и прогнозу инфляции на конец года на уровне прошлого года (9,6%); четвертый вариант - падению цен на нефть ниже $40 за баррель и прогнозу инфляции на конец года в области двузначных значений", - говорится в обзоре инвесткомпании.