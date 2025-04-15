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Суд по заявлению АСВ признал банкротом экс-предправления банка "Холдинг-кредит" Горош

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Холдинг-кредит") признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления банка Юлию Горош.

Как следует из картотеки суда, суд открыл в отношении нее процедуру реализации имущества.

Ранее сообщалось, что суд 26 сентября 2024 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Горош, ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов и включил требования банка в размере свыше 7,4 млрд рублей в ее реестр кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2024 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве бывшего председателя совета директоров этого же кредитного учреждения Владислава Черникова.

Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации его долгов и включил в его реестр кредиторов требования банка в размере 7,3 млрд рублей.

В мае 2024 года Арбитражный суд Московского округа поддержал решения нижестоящих инстанций об установлении по заявлению АСВ размера субсидиарной ответственности Черникова, Горош и бывших членов совета директоров банка Сергея Булгакова и Егора Селюкова в общей сумме более 7,3 млрд рублей.

Также был установлен размер субсидиарной ответственности бывшего заместителя председателя правления Татьяны Дрыкиной (229 тыс. рублей), управляющих Санкт-Петербургским филиалом банка Ильи Рябинского (50,3 млн рублей) и Владимира Смоляка (59,3 млн рублей), управляющего директора Сергея Журкина (100,5 млн рублей).

ЦБ РФ в мае 2012 года отозвал у банка "Холдинг-кредит" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом в июне 2012 года. Его конкурсным управляющим было назначено АСВ.

АСВ Холдинг-кредит Юлия Горош
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