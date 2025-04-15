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Чистая прибыль ТМХ по РСБУ выросла в I квартале на 31%, выручка – на 12,3%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ выросла в январе-марте 2025 года на 31% до 4,2 млрд руб. против 3,2 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка ТМХ в I квартале увеличилась на 12,3% до 34,2 млрд руб., валовая прибыль возросла в 1,9 раза и составила 5,5 млрд руб., прибыль от продаж поднялась в 11,3 раза, достигнув 2,7 млрд руб.

ТМХ - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.


ТМХ Трансмашхолдинг
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