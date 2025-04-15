Единственным владельцем управляющей недвижимостью Fort Group стал Левченко

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем ООО "Форт Групп Строительство" (входит в Fort Group, Петербург).

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 11 апреля 2025 года.

Ранее соучредителями ООО выступали Левченко (49%) и кипрская Escamer Investments Limited (51%). При этом 100% долей компании с 2017 года находятся в залоге по кредиту у Сбербанка.

ООО "Форт Групп Строительство" зарегистрировано в 2009 году в Петербурге. Компания занимается управлением недвижимостью.

Как сказано в бухгалтерской отчетности ООО за 2024 год, она получила чистую прибыль в размере 312,493 млн рублей против чистого убытка 1,463 млрд рублей в 2023 году. Выручка компании за период не отражена в отчетности.

Fort Group - крупная инвестиционно-строительная компания в России, специализируется на управлении коммерческой и торговой недвижимостью. В ее портфеле находятся офисы и 14 ТРК в Санкт-Петербурге и Москве.

Fort Group занимает 11-е место в рейтинге "королей российской недвижимости - 2025" журнала Forbes с годовым доходом от аренды $215 млн.