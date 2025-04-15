Поиск

Аналитики ЦБ прогнозируют переход годовой инфляции в РФ к снижению с мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России при отсутствии новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета показателя высоких значений месячных приростов мая-декабря 2024 года. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Рост потребительских цен в марте продолжил замедляться на фоне укрепления рубля и снижения спроса по ряду категорий непродовольственных товаров, отмечают эксперты. "Торможение роста кредитования привело к замедлению роста денежных агрегатов, что повысит устойчивость процессов дезинфляции в дальнейшем. В частности, укрепилась уверенность в том, что годовая инфляция последовательно снизится в предстоящие кварталы", - подчеркивает департамент ЦБ.

При этом они обращают внимание на то, что хотя текущая инфляция и продолжила замедляться, частично это произошло благодаря укреплению рубля, устойчивость которого требует дополнительного подтверждения.

"Устойчивость произошедшего укрепления пока неясна ввиду ситуации с динамикой цен на товары российского экспорта в условиях турбулентности в мировой экономике и высокой геополитической неопределенности", - говорится в документе.

Аналитики ЦБ также отмечают сдерживающее влияние на динамику потребительских цен денежно-кредитной политики (ДКП). "Вместе с тем процесс замедления годовой инфляции от текущих высоких значений к 4% требует времени и поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ). Это особенно актуально при высоких и незаякоренных инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. О достаточной скорости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году в соответствии с прогнозной траекторией Банк России будет судить по поступающим макроэкономическим данным", - пишут эксперты.

Инфляционное давление в I квартале 2025 года заметно снизилось по сравнению с концом 2024 года: текущий темп роста цен в годовом выражении с поправкой на сезонность составил 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024 года. Однако этот показатель все еще остается повышенным, подчеркивают аналитики ЦБ.

"Замедление роста цен, если очистить его от влияния немонетарных компонентов, пока выражено слабо и неустойчиво. Так, в I квартале значительное дезинфляционное влияние оказало укрепление рубля, в меньшей степени - охлаждение спроса. По нашим оценкам, с очисткой от влияния валютного курса рост цен в марте и в I квартале в целом был бы близок к 10% SAAR. Охлаждение спроса наблюдается в отдельных сегментах потребительского рынка (преимущественно в непродовольственных товарах длительного пользования)", - говорится в бюллетене.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });