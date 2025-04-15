Аналитики ЦБ прогнозируют переход годовой инфляции в РФ к снижению с мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России при отсутствии новых сильных проинфляционных шоков перейдет к снижению с мая как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета показателя высоких значений месячных приростов мая-декабря 2024 года. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Рост потребительских цен в марте продолжил замедляться на фоне укрепления рубля и снижения спроса по ряду категорий непродовольственных товаров, отмечают эксперты. "Торможение роста кредитования привело к замедлению роста денежных агрегатов, что повысит устойчивость процессов дезинфляции в дальнейшем. В частности, укрепилась уверенность в том, что годовая инфляция последовательно снизится в предстоящие кварталы", - подчеркивает департамент ЦБ.

При этом они обращают внимание на то, что хотя текущая инфляция и продолжила замедляться, частично это произошло благодаря укреплению рубля, устойчивость которого требует дополнительного подтверждения.

"Устойчивость произошедшего укрепления пока неясна ввиду ситуации с динамикой цен на товары российского экспорта в условиях турбулентности в мировой экономике и высокой геополитической неопределенности", - говорится в документе.

Аналитики ЦБ также отмечают сдерживающее влияние на динамику потребительских цен денежно-кредитной политики (ДКП). "Вместе с тем процесс замедления годовой инфляции от текущих высоких значений к 4% требует времени и поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ). Это особенно актуально при высоких и незаякоренных инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. О достаточной скорости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году в соответствии с прогнозной траекторией Банк России будет судить по поступающим макроэкономическим данным", - пишут эксперты.

Инфляционное давление в I квартале 2025 года заметно снизилось по сравнению с концом 2024 года: текущий темп роста цен в годовом выражении с поправкой на сезонность составил 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024 года. Однако этот показатель все еще остается повышенным, подчеркивают аналитики ЦБ.

"Замедление роста цен, если очистить его от влияния немонетарных компонентов, пока выражено слабо и неустойчиво. Так, в I квартале значительное дезинфляционное влияние оказало укрепление рубля, в меньшей степени - охлаждение спроса. По нашим оценкам, с очисткой от влияния валютного курса рост цен в марте и в I квартале в целом был бы близок к 10% SAAR. Охлаждение спроса наблюдается в отдельных сегментах потребительского рынка (преимущественно в непродовольственных товарах длительного пользования)", - говорится в бюллетене.