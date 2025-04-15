Поиск

"Газпром" готовит перезапуск производства бытовой техники на площадке завода Bosch

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перезапуск производства бытовой техники на площадке российского завода Bosch готовится под управлением АО "Газпром бытовые системы".

Как сообщается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО "БСХ Бытовые Приборы", которое с апреля 2024 года находится под управлением дочерней компании "Газпрома", "внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство".

"В течение 2024 года произошли, а также есть уверенность в том, что в 2025 году произойдут значительные изменения, которые будут иметь благоприятные последствия для ООО "БСХ Бытовые Приборы", в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность", - пишет "БСХ Бытовые Приборы".

"С конца 2024 года проводятся подготовительные работы по запланированному запуску производства в 2025 году на заводах холодильников и стиральных машин. В рамках подготовки ведется работа по расконсервации производственного оборудования, его наладке и настройке, подбору поставщиков сырья и материалов, подходящих под требования проекта, созданию прототипов, тестированию пробных образцов", - также говорится в записке.

Руководством компании была подготовлена модель будущих доходов и расходов на период до 2035 года.

"В процессе производства холодильников и стиральных машин планируется использование производственных основных средств компании, приведенных в надлежащее состояние, которое позволит произвести планируемый уровень продукции и выйти на максимальный уровень с течением времени. В финансовой модели заложено последовательное увеличение мощностей каждый год, обусловленное ограниченным ростом трудовых ресурсов и постепенной наладкой оборудования, использования нового ассортимента сырья и материалов", - сообщает компания.

Кроме того, Федеральная нотариальная палата сообщила о возникновении залога оборудования и транспорта ООО "БСХ бытовые приборы" в Сбербанке с 14 апреля - на период до 26 августа 2026 года. В пояснительной записке отмечается, что этот залог был оформлен в рамках возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 852 млн рублей на пополнение оборотных средств с плавающей процентной ставкой.

"БСХ бытовые приборы" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Петергофе. До 2022 года предприятие занималось "серийным производством холодильников и стиральных машин", а позднее - только "сбытом запасных частей, оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, сервисным и гарантийным обслуживанием бытовых электрических приборов товарных знаков Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer".

До остановки производства в компании было занято более 1 тыс. человек, в 2023 году среднесписочная численность персонала упала до 635 человек. Выручка ООО достигала своего максимума в 2021 году - 50 млрд рублей, в 2022 упала до 20 млрд рублей, а в 2023 - до 2 млрд рублей, в 2024 - до 100 млн рублей.

В 2022 году Bosch заявили о приостановке производства и поставок бытовой техники для российского рынка.

Газпром Bosch ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });