"Газпром" готовит перезапуск производства бытовой техники на площадке завода Bosch

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перезапуск производства бытовой техники на площадке российского завода Bosch готовится под управлением АО "Газпром бытовые системы".

Как сообщается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО "БСХ Бытовые Приборы", которое с апреля 2024 года находится под управлением дочерней компании "Газпрома", "внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство".

"В течение 2024 года произошли, а также есть уверенность в том, что в 2025 году произойдут значительные изменения, которые будут иметь благоприятные последствия для ООО "БСХ Бытовые Приборы", в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность", - пишет "БСХ Бытовые Приборы".

"С конца 2024 года проводятся подготовительные работы по запланированному запуску производства в 2025 году на заводах холодильников и стиральных машин. В рамках подготовки ведется работа по расконсервации производственного оборудования, его наладке и настройке, подбору поставщиков сырья и материалов, подходящих под требования проекта, созданию прототипов, тестированию пробных образцов", - также говорится в записке.

Руководством компании была подготовлена модель будущих доходов и расходов на период до 2035 года.

"В процессе производства холодильников и стиральных машин планируется использование производственных основных средств компании, приведенных в надлежащее состояние, которое позволит произвести планируемый уровень продукции и выйти на максимальный уровень с течением времени. В финансовой модели заложено последовательное увеличение мощностей каждый год, обусловленное ограниченным ростом трудовых ресурсов и постепенной наладкой оборудования, использования нового ассортимента сырья и материалов", - сообщает компания.

Кроме того, Федеральная нотариальная палата сообщила о возникновении залога оборудования и транспорта ООО "БСХ бытовые приборы" в Сбербанке с 14 апреля - на период до 26 августа 2026 года. В пояснительной записке отмечается, что этот залог был оформлен в рамках возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 852 млн рублей на пополнение оборотных средств с плавающей процентной ставкой.

"БСХ бытовые приборы" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Петергофе. До 2022 года предприятие занималось "серийным производством холодильников и стиральных машин", а позднее - только "сбытом запасных частей, оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, сервисным и гарантийным обслуживанием бытовых электрических приборов товарных знаков Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer".

До остановки производства в компании было занято более 1 тыс. человек, в 2023 году среднесписочная численность персонала упала до 635 человек. Выручка ООО достигала своего максимума в 2021 году - 50 млрд рублей, в 2022 упала до 20 млрд рублей, а в 2023 - до 2 млрд рублей, в 2024 - до 100 млн рублей.

В 2022 году Bosch заявили о приостановке производства и поставок бытовой техники для российского рынка.