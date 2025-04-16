Поиск

Softline планирует купить 51% сервиса автоматизации работы с документами DreamDocs

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") намерена заключить соглашение о приобретении 51% компании DreamDocs, говорится в сообщении группы.

DreamDocs занимается автоматизацией работы с документами.

Ожидается, что после приобретения доли, сервис войдет в единую платформу в рамках направления AI-решений внутри SL Soft и будет интегрирована с другими продуктами компании.

"В рамках соглашения предполагается, что значительная часть сделки будет оплачена акциями ПАО "Софтлайн", что минимизирует нагрузку на баланс компании и дополнительно мотивирует основателей приобретенных бизнесов на достижение высоких результатов", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности, выручка DreamDocs (ООО "АПЭРБОТ") в 2024 году составила 68,7 млн рублей, чистая прибыль – 20,8 млн рублей.

Softline Софтлайн ПАО "Софтлайн" DreamDocs ООО "АПЭРБОТ"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефтесервисный холдинг "Борец" перешел под контроль РФ

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов196 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });