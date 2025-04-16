Softline планирует купить 51% сервиса автоматизации работы с документами DreamDocs

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") намерена заключить соглашение о приобретении 51% компании DreamDocs, говорится в сообщении группы.

DreamDocs занимается автоматизацией работы с документами.

Ожидается, что после приобретения доли, сервис войдет в единую платформу в рамках направления AI-решений внутри SL Soft и будет интегрирована с другими продуктами компании.

"В рамках соглашения предполагается, что значительная часть сделки будет оплачена акциями ПАО "Софтлайн", что минимизирует нагрузку на баланс компании и дополнительно мотивирует основателей приобретенных бизнесов на достижение высоких результатов", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности, выручка DreamDocs (ООО "АПЭРБОТ") в 2024 году составила 68,7 млн рублей, чистая прибыль – 20,8 млн рублей.