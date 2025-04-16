Костин считает, что финтех-сервисы маркетплейсов не угрожают бизнесу банков

Но регулирование все равно нужно, отметил глава ВТБ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Развитие маркетплейсами финтех-сервисов не несет угрозу для банковского рынка, так как проекты находятся в стадии развития, но регулирование вводить нужно, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной сессии форума Data Fusion.

"Сейчас многие мне звонят, и банкиры, и владельцы торговых сетей, и говорят: "Вот, нам надо ограничивать электронную коммерцию, что это грозит нам, это грозит вам". Вы знаете, я бы к этому относился спокойно. Во-первых, потому что пока все-таки финтехи этих компаний (лидеров e-commerce - ИФ) находятся на стадии развития. Правда, развиваются быстро, но угрозу для банковского сектора не несут. На мой взгляд, гораздо большую угрозу для нас несут наши некоторые коллеги, которые хотят монополизировать ключевые инфраструктурные вещи в рознице. Один из примеров - это дискуссии по QR-коду", - заявил Костин.

Он напомнил, что сейчас на рынке электронной коммерции работают четыре крупных игрока (лидирующие с отрывом Wildberries и Ozon, а также "Яндекс" и Сбермаркет), и только у одного из них есть мощный финансовый институт - Сбербанк, все остальные имеют банки "в зачаточном состоянии".

"Мы когда-то боялись, что наши крупнейшие телекоммуникационные компании тоже начнут заниматься финтехом, использовать кошельки... Не получилось. Они не стали этого делать, поэтому до сих пор эту роль выполняют банки", - отметил глава ВТБ.

Он заявил, что ВТБ не боится конкурировать с маркетплейсами на рынке финансовых услуг, отметив, что группа активно сотрудничает с ними.

"Банки, которые сейчас появились, Озон банк и другие, они сейчас не в состоянии предоставлять широкий спектр банковских услуг. Поэтому мы считаем, что, используя клиентскую базу их, мы могли бы вполне дополнять те услуги по платежам, которые предоставляют эти банки, тем набором услуг, которые могут предоставлять только крупные банки. Я думаю, что пока мы больше говорим о сотрудничестве. Мы взаимодействуем с "Яндексом", там уже программа есть, прорабатываем программу работы с Wildberries", - рассказал Костин.

"Пока мы настроены больше на сотрудничество, нежели на конкуренцию. Думаю, нам хватит места в этом вопросе", - добавил он.

Вместе с тем, по мнению Костина, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос, потому что использование собственных финансовых институтов дает компаниям e-commerce определенные преимущества. Вводить регулирование при этом нужно очень аккуратно. "Мы не должны задушить наши компании e-commerce. Здесь нужно находить баланс между банками", - отметил он.

"Посмотрите на мир: в Америке Amazon не съел JP Morgan или Citibank. В Европе вообще, правда, там законодательство жесткое, там убивают банки другим - регулированием, Базелем, но это другая история, а не e-commerce убивает европейские банки. Пожалуй, речь идет только о Китае, где очень развит e-commerce и розничные платежи в основном происходят через разного рода системы, которые там были отстроены. С другой стороны, китайские банки - самые крупные в мире, первая четверка мировых банков по активам - китайские. Да, там есть методы регулирования, кстати, эффективные, на мой взгляд. Когда господин Джек Ма решил разместить Ant на Nasdaq, ему почему-то сверху сказали: "Не надо". И он не стал, и даже из Китая отъехал на некоторое время. Я думаю, такие методы регулирования для нас вполне подходящие", - сказал Костин.