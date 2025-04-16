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Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

По оценке главы ВТБ, оснований для дополнительного ужесточения ДКП сейчас нет

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России уже находится на предельном уровне, оснований для дополнительного резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) сейчас нет, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я пока не вижу оснований для ужесточения ДКП. Наверное, более четко будет понятно в середине этого года - для того, чтобы тот курс, который ЦБ проводит, реализовывался. Посмотрим. Шторм (в мировой экономике на фоне решений властей США по повышению импортных пошлин - ИФ), конечно, может внести определенные коррективы. Но, может быть, в плане того, что она (ДКП в России - ИФ) не будет смягчаться сильно. Но вот ужесточаться, я думаю, особо уже некуда. Мне кажется, этот уровень (ключевой ставки в 21% - ИФ) такой предельный должен быть", - сообщил он телеканалу "Россия 24".

Он считает, что "не надо никогда дергаться". Основные макроэкономические показатели в России стабильны, курс рубля сильно укрепился, что должно привести к удешевлению импортных товаров, отметил глава ВТБ.

"Я думаю, что справимся с этой задачей и не потребуется какого-то резкого ужесточения ДКП", - сказал Костин.

Хроника 16 февраля 2024 года – 16 апреля 2025 годаСтавка ЦБ РФ
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