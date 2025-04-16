Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

По оценке главы ВТБ, оснований для дополнительного ужесточения ДКП сейчас нет

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России уже находится на предельном уровне, оснований для дополнительного резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) сейчас нет, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я пока не вижу оснований для ужесточения ДКП. Наверное, более четко будет понятно в середине этого года - для того, чтобы тот курс, который ЦБ проводит, реализовывался. Посмотрим. Шторм (в мировой экономике на фоне решений властей США по повышению импортных пошлин - ИФ), конечно, может внести определенные коррективы. Но, может быть, в плане того, что она (ДКП в России - ИФ) не будет смягчаться сильно. Но вот ужесточаться, я думаю, особо уже некуда. Мне кажется, этот уровень (ключевой ставки в 21% - ИФ) такой предельный должен быть", - сообщил он телеканалу "Россия 24".

Он считает, что "не надо никогда дергаться". Основные макроэкономические показатели в России стабильны, курс рубля сильно укрепился, что должно привести к удешевлению импортных товаров, отметил глава ВТБ.

"Я думаю, что справимся с этой задачей и не потребуется какого-то резкого ужесточения ДКП", - сказал Костин.