"Полюс" продает "Южуралзолоту" ГРР-проект "Марокское" в Красноярском крае

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Полюс" сообщил, что продает группе компаний "Южуралзолото" (ЮГК) фирму "Марокское" - держателя геологоразведочных лицензий на Марокское рудное поле в Красноярском крае.

Проект находится на ранней стадии геологоразведки.

В 2021 году "Полюс" купил у "Росгеологии" по 74,99% в золоторудных проектах на Марокском рудном поле и Петропавловской площади за общую сумму 200 млн рублей. В 2022 году консолидировал проекты, сумма сделки не раскрывалась.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.