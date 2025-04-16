Сервис разработки интерфейсов Figma подал документы на IPO в США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Владелец сервиса проектирования интерфейсов Figma подал документы на первичное размещение акций в США, несмотря на волатильность фондового рынка.

Сроки и объем размещения пока не определены. В 2024 году Figma в рамках привлечения финансирования была оценена в $12,5 млрд, пишет Financial Times.

Более года назад производитель программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. пытался купить Figma примерно за $20 млрд, но сделка вызвала опасения антимонопольных регуляторов Великобритании и еврозоны, и Adobe отказалась от планов по слиянию.

Figma была основана в 2011 году. Ее сервис позволяет пользователям разрабатывать и создавать дизайн онлайн-интерфейсов для сайтов, а также приложений для мобильных устройств.