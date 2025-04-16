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"ЕвроТранс" разместит ЦФА на 600 млн рублей под 25,5% годовых

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Независимый оператор АЗС "ЕвроТранс" разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 600 млн рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту с процентной ставкой 25,5% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения - 22 апреля 2026 года.

Стоимость одного ЦФА - 1 тысяча рублей. Сбор заявок продлится с 10:00 по Москве 17 апреля до 15:00 22 апреля.

ЦФА - это аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Альфа-банк ЦФА ЕвроТранс А-Токен
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