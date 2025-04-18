Globaltrans выплатит спецдивиденды в 335 рублей на акцию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans Investment PLC одобрил распределение специального промежуточного дивиденда в размере 335 руб. на 1 обыкновенную акцию, сообщила компания.

Общее количество обыкновенных акций компании, предоставляющих право на получение дивидендов - 178 млн 318 тыс. 259 штук (общий размер дивидендов может составить 59,7 млрд руб.).

Акции, права на которые удостоверяют GDR, учитываемые на балансе компании, являются казначейскими и не предоставляют прав на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение спецдивиденда, – 18 июня.

Общая сумма специальных дивидендов составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов.

Совет директоров Globaltrans также одобрил сокращенную промежуточную финансовую отчетность за период с 1 января по 17 апреля 2025 г.

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