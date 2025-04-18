Банки РФ в марте увеличили прибыль на 14% в месячном выражении

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в марте заработали 244 млрд рублей, что на 14% выше результата февраля, говорится в обзоре ЦБ о динамике банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) выросла до 16% с 14,3%.

Как отмечает ЦБ, на прибыль продолжает влиять убыток от валютной переоценки, который при этом существенно сократился (-30 млрд рублей в марте против -146 млрд рублей в феврале) из-за того, что рубль укрепился к доллару не так сильно, как в феврале (+5% после +12%).

В то же время на 78 млрд рублей (-62%, до 49 млрд рублей) сократились доходы по ценным бумагам, в том числе из-за снижения индекса Московской биржи на фоне сохранившейся геополитической напряженности и жестких денежно-кредитных условий.

Чистый процентный и чистый комиссионный доходы выросли на 76 млрд рублей (+11%) на фоне ускорения кредитования юрлиц и роста транзакционной активности.

Отчисления в резервы увеличились на 48 млрд рублей (+33%), в основном из-за признания отдельными банками потерь по прочим активам, в том числе неурегулированным спорам.

Операционные расходы по ряду статей выросли в совокупности на 30 млрд рублей (+9%).