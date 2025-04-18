Денежная база в РФ выросла с 4 по 11 апреля на 71,2 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 11 апреля 18 019,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 4 апреля денежная база в России равнялась 17 948 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,40%, или на 71,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.



