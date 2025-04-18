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Бывшая "дочка" Lantmannen Unibake в России почти удвоила годовую чистую прибыль

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хлебопекарная компания "Багерстат Рус" (прежнее название "Лантманнен Юнибейк"), принадлежавшая до августа 2023 года европейской Lantmannen Unibake, в 2024 году увеличила чистую прибыль более чем в два раза.

Годовая чистая прибыль компании составила 1,237 млрд рублей против 605,9 млн рублей в 2023 году. Причем впервые этот показатель превысил 1 млрд рублей.

Выручка компании увеличилась на 42,2%, до 4,115 млрд рублей с 2,894 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж - до 1,64 млрд рублей с 924,8 млн рублей соответственно.

В 2024 году компания выплатила дивиденды в размере почти 1,05 млрд рублей.

Компания также сообщила, что намерена приобрести предприятие пищевой промышленности (название не указывается). Для этого 20 декабря 2024 года был заключен предварительный договор купли-продажи с обязательством приобрести 100% до 31 декабря 2025 года и оплачен обеспечительный платеж в 6,7 млрд рублей. Для этого был привлечен кредит Альфа-банка.

По данным на 31 декабря 2024 года, основным владельцем компании (99,99%) было ООО "Новейшие технологии", которое принадлежит ООО "Управляющая компания "Таврос". Напрямую "Таврос" владеет 0,01% "Багерстат Рус". Основным владельцем ООО "Управляющая компания "Таврос" (99%) является ЗПИФ "АгроКапитал", который находится под управлением ООО "Управляющая компания "Альфа-капитал".

Конечным бенефициаром ООО "Багерстат Рус" является Рустем Миргалимов, говорится в отчетности.

ООО "Багерстат Рус" находится в Егорьевском районе Московской области. Предприятие производит булочки для бургеров, хот-догов и сэндвичей, круассаны и датскую слоеную выпечку как для общественного питания, так и для розницы. Мощности трех производственных линий рассчитаны на выпуск 25,5 тысяч тонн продукции в год.

Егорьевск Багерстат Рус Lantmannen Unibake Рустем Миргалимов Альфа-банк
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