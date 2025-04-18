Рубль немного повысился в паре с юанем по итогам волатильных торгов пятницы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подешевел на Московской бирже по итогам волатильных торгов в пятницу. Рубль немного повысился перед выходными и в надежде на перспективы урегулирования российско-украинского конфликта. При этом ранее в ходе торгов рубль обновил максимальные отметки в паре с юанем с июня 2024 года.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,038 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На открытии юань падал ниже 11 руб. впервые с 19 июня 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 88,29 копейки, до 81,1371 руб., и уменьшил курс евро на 1,0281 рубля, до 92,2232 руб.

"В ходе прошедшей недели рубль на бирже устойчиво торговался у отметки в 11,2 за юань. Ближе к закрытию рынка в четверг курс рубля возобновил рост, преодолев отметку в 11 за юань (впервые с июня 2024 г.). Эпизод укрепления курса совпал с восстановлением нефтяных котировок: июньский фьючерс на Brent вырос примерно до $68 за баррель (+7% за неделю). Однако уже к середине дня пятницы курс вернулся к привычному уровню (11,2 за юань). Мы считаем, что на следующей неделе потенциал для ослабления рубля выглядит ограниченно ввиду начала подготовки экспортеров к налоговому периоду. При этом по мере прохождения пика налоговых платежей курс может переместиться выше отметки в 12 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Рубль поначалу продолжал активно дорожать к юаню, который впервые с июня 2024 г. опускался к 10,96 руб. Однако затем российская валюта стала быстро сдавать позиции и немного не дошла до вчерашнего минимума, торгуясь с ощутимыми потерями. Поддержку рублю может усиливать фактор налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 25 и 28 апреля. С приближением к этим датам все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение на бирже. Избыточность укрепления рубля все же способна сыграть свою роль. Его и без того завышенный курс достиг очередных многомесячных максимумов, что может свидетельствовать по крайней мере о его технической перекупленности. Возможно, сегодня мы наблюдали ликвидацию больших спекулятивных позиций в валюте, в том числе принудительную из-за нехватки у многих обеспечения под маржинальное плечо, вызванной увеличением убытков в результате существенного укрепления рубля. Поэтому пара CNY/RUB может и удержаться от пробоя сегодняшнего минимума 10,96 руб., даже несмотря на фактор налоговых платежей экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Госсекретарь США Марко Рубио надеется получить более точные ответы на вопросы по украинскому урегулированию в ходе встречи в Лондоне на следующей неделе, но если прогресса не будет, Соединенные Штаты могут перестать заниматься этой проблемой.

"Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса. Если это невозможно, нам придется заняться другими делами", - подчеркнул госсекретарь.

Контактов на высшем уровне РФ-США на этой неделе не запланировано, но при необходимости они могут быть оперативно согласованы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано. Но с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Между Россией и США идут сложные контакты по Украине, так как тема непростая, но Москва открыта для диалога, заявил также Песков.

"Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Российская сторона стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов, и открыта для диалога", - сказал он журналистам.

Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двух недель снижения подряд.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 3,2%, до $67,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,54%, до $64,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

По итогам текущей недели Brent и WTI выросли в цене примерно на 5%.