Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку 3,1% шестой месяц подряд

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,6%.

Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.