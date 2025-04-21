Минэкономики Азербайджана ждет до 2030 года среднюю цену на нефть в $65 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство экономики Азербайджана прогнозирует среднюю цену на нефть на 2026-2029 годы на уровне $65 за баррель, сообщает сайт Минфина страны.

"Согласно прогнозам Министерства экономики, представленным в марте, по базовому сценарию средняя экспортная цена на нефть в 2026 году составит $65 за баррель, аналогичную цену министерство закладывает и на 2027-2029 годы", - сказано в пресс-релизе.

Среднюю экспортную цену на нефть на 2025 год Минэкономики прогнозирует в $70 за баррель.

В 2029 году ожидается рост производства нефти и газа в республике по сравнению с показателем 2028 года, что "станет возможным за счет мер по стабилизации нефтегазодобычи".

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана прогнозирует постепенное снижение добычи нефти в стране: в 2025 году - до 28 млн 695,3 тыс. тонн, в 2026 году - 27 млн 837,7 тыс. тонн, в 2027 году - 27 млн 358,2 тыс. тонн, в 2028 году - 26 млн 683,2 тыс. тонн. Добыча газа в этом году ожидается на уровне 50 млрд 169,5 млн кубометров, в 2026 году - 48 млрд 639,4 млн кубометров, в 2027 году - 48 млрд 846,4 млн кубометров, в 2028 году - 48 млрд 21,6 млн кубометров.