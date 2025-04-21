Т-Банк в I квартале получил 15 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ без учета разовых резервов и списаний

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Объединенный Т-Банк в I квартале 2025 года получил 15 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ без учета разовых резервов и списаний по прочим активам, сообщила группа.

"Операционные тренды, которые мы наблюдаем по итогам первых трех месяцев работы, подтверждают те прогнозы, которые мы озвучили ранее на 2025 год: рост чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%", - заявил через пресс-службу президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль объединенного с Росбанком Т-Банка в январе-феврале 2025 года по РСБУ без учета разовых корректировок составила 9 млрд рублей, с учетом - 2,5 млрд рублей против 10,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Т-Банк в январе 2025 года присоединил Росбанк.

Консолидированный кредитный портфель банка на 31 марта 2025 года составил 2,635 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1%. Розничный портфель за март вырос на 2,2% - до 2,167 трлн рублей, корпоративный - сократился на 4,1% - до 468 млрд рублей.

Средства клиентов в марте выросли на 9,3% - до 3,591 трлн рублей. Средства физлиц за месяц увеличились на 0,9% - до 2,868 трлн рублей, юрлиц - на 0,8% - до 723 млрд рублей.

Совокупный инвестиционный портфель в марте сократился на 3,9% - до 1,579 трлн рублей. В марте произошло незначительное перераспределение средств корпоративных клиентов между текущими счетами и инвестиционными инструментами на фоне снижения фондового рынка, отмечает группа.

Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец марта 2025 года составил 506 млрд рублей, увеличившись за месяц на 0,8%.