Минфин и Минпромторг проработают меры поддержки инвестпроектов, начатых после 2022 г.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минпромторгу РФ подготовить предложения по поддержке стартовавших в постсанкционный период инвестиционных проектов в сфере промышленности.

"Минпромторгу и Минфину в срок до 22 мая 2025 года нужно проработать вопросы поддержки инвестиционных проектов по производству промышленной продукции, реализация которых была начата в 2022-2024 годах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, Минфин должен проанализировать эффективность существующих льгот, предоставляемых предприятиям промышленности.

"Минфину при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" надо провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций", - заявили в кабмине.

Поручения даны Мишустиным по итогам отчета кабмина в Госдуме 26 марта 2025 года (сам перечень поручений пока не опубликован).