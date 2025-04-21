DHL Express приостанавливает отправку дорогих посылок физлицам в США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - DHL Express, подразделение германской Deutsche Post, с 21 апреля приостанавливает отправку посылок заявленной стоимостью более $800 физлицам в США, говорится в сообщении компании.

Это обусловлено новыми таможенными правилами США, в том числе снижением с 5 апреля порога стоимости грузов с упрощенной проверкой до $800 с $2500.

DHL также сообщила, что доставки товаров от юрлица к юрлицу приостанавливаться не будут, однако их время может удлиниться.



