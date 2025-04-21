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В Evercore ISI ждут обвала рынков акций и облигаций при попытке Трампа уволить главу ФРС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американские рынки акций и облигаций резко снизятся, если президент США Дональд Трамп попытается уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, считает зампредседателя правления инвестиционно-банковской компании Evercore ISI Кришна Гуха.

"Ставя под вопрос независимость Федрезерва, вы повышаете планку для снижения им ставок, - сказал Гуха на CNBC. - Если вы пытаетесь сместить председателя ФРС, я думаю, вы увидите жесткую реакцию рынков, когда доходности US Treasuries будут расти, доллар дешеветь, а фондовые рынки падать. Я не думаю, что это то, чего хочет достичь администрация президента".

Рынок акций США ускорил снижение в понедельник после очередных высказываний Трампа в адрес Пауэлла. По данным на 18:45 мск фондовые индексы теряют 2,7-3,1%. Доходность десятилетних US Treasuries поднималась выше 4,4% годовых против 4,33% на закрытие предыдущей сессии. Долларовый индекс ICE теряет 1%.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт затем заявил, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

21 апреля Трамп опубликовал новый пост в Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Идея о том, что Трамп попытается уволить Пауэлла, которого сам назначил главой ФРС в свой первый президентский срок, обсуждалась участниками рынка, учитывая неоднократные жесткие высказывания президента в адрес главы ФРС. Сам Пауэлл говорил, что у президента США нет полномочий сместить председателя Федрезерва, и подчеркивал, что не покинет свой пост, даже если Трамп попросит его об этом.

"В интересах администрации президента сделать глубокий вдох и дать Пауэллу делать свое дело до конца его срока. Это лучший способ сдержать инфляционные ожидания, обеспечить нужную динамику доходностей гособлигаций и позволить ФРС снижать ставки, не провоцируя проблем на рынках", - заявил Гуха.

Председатель Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, также выступавший на CNBC в понедельник, подчеркнул важность сохранения независимости Федрезерва.

"Долгосрочные ожидания, что ФРС вернет инфляцию к цели в 2% крайне важны. И для их поддержания крайне важна независимость американского ЦБ", - сказал Гулсби.

Дональд Трамп US Treasuries США ФРС Evercore ISI Джером Пауэлл
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