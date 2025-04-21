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Курс биткойна поднялся на 4%, вернувшись к уровню начала апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна поднялся более чем на 4% на торгах в понедельник, вернувшись к уровню, на котором он находился в начале апреля, до объявления президентом США Дональдом Трампом о введении крупных пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны.

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Стоимость биткойна по данным на 19:40 по московскому времени выросла на 3,7%, до $87,782 тыс. В ходе торгов она поднималась до $88,499 тыс. - выше максимума, зафиксированного 3 апреля, по данным Market Watch.

Криптовалюта укрепляется на фоне общего ослабления доллара в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

"Ослабление доллара провоцирует ралли на рынке криптовалют", - говорит аналитик брокерской компании FalconX Шон МакНалти.

Он отмечает, однако, что волатильности может способствовать низкая ликвидность торгов из-за продолжающихся в Европе праздников.

биткойн
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