Производитель мясной продукции "Аби" в 2024 г. увеличил выручку на 8,7%, экспорт – на 7,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производитель мясной продукции "Аби" (бренды "Стародворье", "Вязанка") по итогам 2024 года получил выручку в сумме 85,1 млрд рублей, объем продаж продукции составил 426 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

Выручка компании в 2023 году составляла 78,3 млрд рублей, объем реализации - 428 тыс. тонн. Таким образом, за прошлый год доходы выросли на 8,7%, продажи снизились на 0,5%.

В 2024 году на инвестиции было направлено 3,9 млрд рублей. Компания открыла новые производственные мощности завода "Стародворские колбасы". Отмечается, что это первый из двух проектов, предусмотренных инвестиционной программой суммарным объемом 26 млрд рублей, реализация которой позволит нарастить объемы производства в 2 раза. Производительность нового завода - 500 тонн готовой продукции в сутки.

Выручка "Аби" в рамках экспортных поставок по итогам минувшего года выросла на 7,3%.

Компания "Аби" специализируется на производстве колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и замороженных готовых блюд. Как сообщается на сайте компании, в ее структуру входят три завода: мясоперерабатывающий завод "Стародворские колбасы", завод "Мясная галерея" во Владимире, выпускающий замороженные полуфабрикаты и полностью готовые продукты, а также мясоперерабатывающий завод "Восходящая звезда" в Калининграде. В портфеле брендов - "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье", "Баварушка", "Ядрёна копоть" и бренд растительных продуктов Foodgital.

Дистрибьюторская сеть компании охватывает все регионы России, Казахстан, Белоруссию, а также Абхазию, Азербайджан, Узбекистан. Бренды представлены в странах дальнего зарубежья: Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Монголии.