"Газпром" представил новый трубопроводный проект

Он направлен на увеличение поставок газа в регионы Сибири

Фото: Владислав Шатило/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" представил новый газопровод в составе мега-проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (ВСГ), сообщила компания по итогам рассмотрения советом директоров соответствующего вопроса.

Задачей строительства участка КС "Аганская" - КС "Александровская" между ХМАО и Томской областью является, в том числе увеличение поставок газа в регионы Сибири.

"Ведется подготовительная работа еще по одному участку ВСГ. Проведено лазерное сканирование местности и завершаются комплексные инженерные изыскания по участку между существующими компрессорными станциями "Аганская" и "Александровская". Участок соединит действующие магистральные газопроводы, проходящие по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Томской области. Это создаст возможности для подачи дополнительных объемов газа потребителям в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях", - пишет компания.