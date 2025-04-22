Boeing продаст часть активов подразделения Digital Aviation Solutions за $10,55 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. продаст часть активов подразделения Digital Aviation Solutions инвесткомпании Thoma Bravo, сообщает сайт Boeing.

Сделка, сумма которой оценивается в $10,55 млрд, касается бизнесов Jeppesen, ForeFlight, AerData и OzRunways.

Boeing сохранит ключевые активы, обеспечивающие компании доступ к цифровым технологиям, используемым для отслеживания данных о воздушных судах в целях проведения технического обслуживания, диагностики и ремонта авиационных парков коммерческих и оборонных заказчиков.

Ожидается, что при условии получения необходимых разрешений сделка будет завершена до конца 2025 года.