Льготные автокредиты и лизинг в I квартале стимулировали продажу более 36 тыс. машин в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Основные программы господдержки спроса в автопроме в январе-марте 2025 года простимулировали реализацию более 36 тыс. новых автомобилей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

В частности, в рамках программы льготного автокредитования было продано более 25,3 тыс. автомобилей, льготного лизинга - более 10,7 тыс. шт.

Общий объём предоставленных скидок составил более 10,7 млрд рублей.

Около 28,8 тыс. автомобилей в периметре обеих программ пришлось на модели Lada.

За I квартал продажи легковых автомобилей и LCV в РФ составили 269,27 тыс. шт. (-24,7%), сообщало ранее министерство. Продажи "АвтоВАЗа" снизились в январе-марте на 16,8%, до 76,217 тыс. единиц.

Общий объем лимитов бюджетных средств на субсидирование скидок в рамках программ льготных автокредитов в РФ в 2025 году заложен на уровне 36 млрд руб., льготного лизинга - 27 млрд руб.