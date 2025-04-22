Рынок акций РФ во вторник превысил 2950п по индексу МосБиржи

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором поддержки также выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся выше 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции "ВК" (+6,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,4%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (+6,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2954,49 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1142,53 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составил 81,462 руб. (+70,23 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Группа Астра" (+4,3%), "Московской биржи" (+4,2%), "Северстали" (+3,9%), "Ростелекома" (+3,4%), "Мечела" (+3,4%), "Селигдара" (+3%), "НЛМК" (+2,9%), АФК "Система" (+2,9%), "Магнита" (+2,6%), "Газпрома" (+2,2%), ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ОК "Русал" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Т-Технологии" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,2%).

Совет директоров ПАО "Группа Астра" принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback), говорится в сообщении компании. Выкуп планируется произвести в пользу дочерней компании - ООО "Астра Технологии". Размер buyback может составить до 2 млн акций (около 1% капитала "Группы Астра").

"Основная цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, - говорится в сообщении. - Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка "Группы Астра" выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом". На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тыс. акций. Приблизительно такой объем акций был передан топ-менеджменту и ключевым сотрудникам компании в 2024 году в рамках долгосрочной программы мотивации.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на акцию каждого типа. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Набсовет рекомендовал 768 млрд рублей оставить нераспределенными.

Аналитики ранее прогнозировали, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 50% от чистой прибыли по МСФО, что, по их расчетам, составляло 35 рублей на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 18 июля 2025 года. Сбербанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию каждого типа.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg.

"Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Киеву при желании вести переговоры с Москвой по вопросу ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре необходимо будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты, если на Украине формально переговоры с Россией запрещены.

Также Песков сообщил, что за прошедшие сутки никакой реакции от Киева на предложение президента РФ Владимира Путина обсудить вопрос о возможном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре России и Украины не поступало. "Мы не слышали, нет", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Диалог России и США по Украине весьма обстоятельный, но о достижении результатов по этой теме пока говорить рано, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе. Но что касается достижения какого-то результата, пока еще, мне кажется, рано говорить", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Зарубину.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи преодолел 2950 пунктов, хотя на достигнутых уровнях отмечалась локальная фиксация прибыли игроками. Основной движущей силой выступила геополитика - появились надежды на то, что договоренности по урегулированию украинского конфликта будут согласованы уже на этой неделе. Представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила о том, что американские власти позитивно оценивают готовность РФ к переговорам с Украиной, отметил эксперт.

Также российским акциям благоволил подъем котировок нефти и другого сырья на фоне резкого ослабления индекса доллара, придавленного торговыми рисками, а также резкими претензиями президента США к главе ФРС. В пятницу ЦБ РФ примет решение по ставке, причем часть рынка ждет от регулятора если не ее снижения, то хотя бы смягчения сигналов. Важными в этом контексте будут данные Росстата по недельной инфляции, которые выйдут в среду вечером.

"Геополитика трудно прогнозируема, но если позитивные сигналы подтвердятся, то рынок продолжит рост. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 апреля - 2850-2975 пунктов", - считает Шепелев.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи растет на фоне сохранения позитива в геополитике и ожиданий очередного визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву на текущей неделе. Основным событием недели станет заседание Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но может смягчить сигнал до "нейтрального". В фокусе инвесторов остается ряд дивидендных отсечек: "Полюс", "НОВАТЭК" и "Яндекс".

Котировки акций "Группы Астра" выросли после одобрения советом директоров обратного выкупа акций компании. Размер buyback составит 2 млн акций, а на первом этапе предполагается выкуп порядка 500 тыс. акций. Бумаги "Северстали" подросли вместе со своим сектором, несмотря на отрицательный свободный денежный поток компании в I квартале, который составил 32,7 млрд руб., а также отсутствие дивидендов за первые 3 месяца 2025 года. Акции МТС-банка (-5,3%) подешевели на новостях о том, что совет директоров рассматривает вопрос о допэмиссии, отметил Алексеев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, во вторник на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы все еще обеспокоены отсутствием явного прогресса в разрешении торговых конфликтов - в первую очередь между Китаем и США. По данным СМИ, президент США Трамп хотел бы лично пообщаться с Си Цзиньпином, но пока что контактов двух лидеров не ожидается. Также нервозности инвесторам добавляют обвинения Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла. Президент США считает, что центробанку необходимо быстрее снижать ставки для поддержки экономики, а участники рынка опасаются за независимость ФРС. При этом сейчас мировые рынки фактически находятся в ожидании дальнейшего развития событий, что позволяет ряду индексов показывать технический отскок.

На российском рынке акций сохраняется позитивный настрой в надежде на скорое урегулирование конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана Трампа. Положительные геополитические новости позволяют российскому рынку игнорировать противоречивый внешний фон. С технической точки зрения индекс МосБиржи смог закрепиться выше сильного сопротивления возле отметки 2880 пунктов, и при развитии позитивного сценария это открывает дорогу для роста к отметке 3000 пунктов, считает Кауфман.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ растет на фоне заявлений Трампа о надеждах на заключение мира между Россией и Украиной на этой неделе. Тем не менее, часть инвесторов настроена скептически. С одной стороны, продолжаются дипломатические контакты между Россией и США по украинскому вопросу, что дает некоторую надежду на стабилизацию, хотя о прорывах говорить пока рано. С другой стороны, сохраняется напряженность вокруг торговых войн и их потенциального влияния на мировую экономику. Тема Украины в европейских и американских СМИ отошла на второй план на фоне новостей о кончине папы римского Франциска.

Котировки золота обновили максимум, протестировав во вторник рубеж $3500 за унцию. Рост цен на драгоценный металл может быть связан с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федрезерв со стороны президента Трампа, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2950 пунктов улучшает техническую картину и открывает дорогу на 3000 пунктов.

"Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена. Одним из поводов для оптимизма стали слова президента США Трампа относительно украинского конфликта: "Есть хорошие шансы на заключение соглашения на этой неделе". Мы оцениваем эти "шансы" как очень низкие, в размере нескольких процентов. Соответственно, реалии могут сильно разочаровать рынок", - считает Антонов.

Акции девелоперов покупать не рекомендуется до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ не опустится в район 10% годовых, что сделает рыночную ипотеку более или менее доступной, однако на это уйдут годы. С учетом того, что федеральный бюджет сейчас выглядит слабым из-за крепкого рубля, а геополитические риски сохраняются, вероятность принятия новых программ по льготной ипотеке можно оценить как очень низкую, полагает эксперт компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), подросли Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE выросли на 0,3-0,7%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 1,9-2,1%).

Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового ВВП в 2025 году.

Прогноз роста глобальной экономики на текущий год снижен на 0,5 п.п. до 2,8% с 3,3%, сообщил МВФ в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном во вторник. Прогноз роста глобального ВВП на 2026 год понижен на 0,3 п.п. до 3%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025-2026 годы был повышен на 0,1 п.п. до 4,3% и 3,6%.

МВФ ожидает более серьезного снижения средней цены нефти в 2025 году - на 15,5% (ранее - на 11,7%), до $66,94//барр. (было $69,76/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 6,8% (ранее - на 2,6%) - до $62,38.

Между тем МВФ незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,5% с 1,4%. Аналогичное повышение - на 0,1 п.п. - было и в январе. Оценка МВФ по-прежнему существенно ниже ожиданий Минэкономразвития, оставившего свой сентябрьский прогноз по росту экономики в 2025 году без изменений - 2,5%. При этом актуализированный прогноз МВФ попадает в интервал оценки ЦБ РФ - рост на 1-2%.

На нефтяном рынке цены во вторник растут после снижения накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $67,61 за баррель (+2,1% и -2,5% накануне), июньская цена WTI - $64,69 за баррель (+2,5% и -2,5% в понедельник).

Накануне нефть Brent опускалась ниже $66 за баррель из-за обеспокоенности трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снизили опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ Биржи" (+6,4%), ПАО "Теплант Восток" (+5,2%), "Белона" (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4%), "КАМАЗа" (+3,8%), ПАО "Яковлев" (+3,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,2%), "Русснефти" (+2,9%), ПАО "Центральный телеграф" (+2,8%).

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (+1,5%) по РСБУ в 2024 г. выросла на 10,2% по сравнению с 2023 г., до 10,93 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 179,68 млрд руб. (+9,1%).

Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" (+0,9%) по РСБУ в 2024 году составила 979 млн рублей по сравнению с чистым убытком в 1,99 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 5,5%, до 107,25 млрд рублей (+9,1%).

Набсовет ПАО "ЛК "Европлан" (+0,1%) 24 апреля рассмотрит вопрос о рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2024 год, сообщается в информации компании. Будут также рассмотрены другие вопросы о дате и повестке годового собрания акционеров.

Подешевели бумаги МТС-банка (-5,3%), "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-4,1%) и ПАО "Центр международной торговли" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,85 млрд рублей (из них 13,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,74 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,11 млрд рублей на акции "Т-Технологии").