Рубль на "Мосбирже" чуть дешевеет к юаню, несмотря на рост котировок нефти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль слегка дорожает к юаню, несмотря подорожание нефти.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 4,55 копейки, до 11,1785 рубля. При этом юань оказался на 6,62 копейки выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. После заседания пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетит Россию для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. О визите спецпосланника в Россию сообщил также помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный США с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,48% до $68,44 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,54%, до $64,64 за баррель.

Трамп 22 апреля заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Он также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.