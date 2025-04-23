"Вириал" инвестировал 1,25 млрд руб. в производство режущего инструмента для отечественного машиностроения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Вириал" (Санкт-Петербург) запустило новое производство по серийному выпуску сменных пластин - одного из видов режущего инструмента, непосредственно взаимодействующего с обрабатываемым материалом на станках с ЧПУ, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска объекта.

Инвестиции в создание новых мощностей составили 1,25 млрд рублей. Большую часть в виде льготного займа в 1 млрд рублей компании предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

По словам генерального директора "Вириала" Владимира Румянцева, запуск производства позволит компании увеличить выпуск твердосплавных сменных пластин до 6 млн штук в год, заготовок твердосплавного металлорежущего инструмента - до 120 тонн в год. Продукция будет востребована в авиационной, двигателестроительной и судостроительной отраслях, среди заказчиков - ОАК, ОДК, ОСК и "Росатом".

"Сейчас активно работаем с трубными заводами, в том числе с ТМК. У нас есть с ними совместный проект по разработке режущих пластин, в том числе для, так называемых, прецизионных резьб, которых сейчас большой дефицит", - сказал журналистам Румянцев.

На сегодняшний день около 70% российского рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента занимают зарубежные производители - преимущественно из Китая и Южной Кореи.

По словам Румянцева, с запуском нового производства "Вириал" планирует увеличить свою долю на отечественном рынке по пластинам с 2% до 10%, а по заготовкам - с 10% до 40%.

"По итогам прошлого года "Вириал" увеличил выручку примерно на 10%, до 3,76 млрд рублей. Мы планируем с завершением модернизации и запуском нового оборудования выйти в 2025 году на выручку в 4,6 млрд рублей, в 2026-м - еще примерно плюс миллиард", - добавил глава "Вириала".

В свою очередь, директор ФРП Роман Петруца отметил, что производство "Вириала" стало тысячным, финансирование на создание которого предоставил Фонд.

"Всего ФРП профинансировал уже 1,9 тыс. проектов в 79 регионах страны, предоставив свыше 630 млрд рублей на создание производств", - сказал Петруца.