РФ в I квартале увеличила производство вина на 11,6% до 12,4 млн дал

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Виноделы РФ в первом квартале этого года произвели 12,4 млн декалитров (дал) вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Минсельхоз.

Производство тихих вин составило 8,4 млн дал (на 11,5% больше), игристых – 3,7 млн дал (на 15,6% больше).

"Потребители все чаще выбирают в магазинах и ресторанах российское вино, на него в настоящее время приходится порядка 60% от общего объема реализации", - сообщает ведомство.

Согласно сообщению, на долю лидеров – Краснодарского края и Крыма пришлось более 60% произведенного объема. В частности, на Кубани выработано 356 тыс. дал, в Крыму – 87 тыс. дал.

В компании "Кубань-вино", мнение специалистов которой приведено в сообщении, отмечают повышенный спрос на белые и игристые вина, "что непосредственно влияет на рост их производства".

Как сообщалось, в 2024 году "Кубань-вино" на фоне роста спроса увеличило производство игристых вин на 12% до 47,7 млн бутылок. В целом выпуск винодельческой продукции увеличился на 4,2%, почти до 100 млн бутылок. В частности, производство тихих вин составило 50,7 млн бутылок, ликерных - 1,5 млн.