Поиск

РФ в I квартале увеличила производство вина на 11,6% до 12,4 млн дал

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Виноделы РФ в первом квартале этого года произвели 12,4 млн декалитров (дал) вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Минсельхоз.

Производство тихих вин составило 8,4 млн дал (на 11,5% больше), игристых – 3,7 млн дал (на 15,6% больше).

"Потребители все чаще выбирают в магазинах и ресторанах российское вино, на него в настоящее время приходится порядка 60% от общего объема реализации", - сообщает ведомство.

Согласно сообщению, на долю лидеров – Краснодарского края и Крыма пришлось более 60% произведенного объема. В частности, на Кубани выработано 356 тыс. дал, в Крыму – 87 тыс. дал.

В компании "Кубань-вино", мнение специалистов которой приведено в сообщении, отмечают повышенный спрос на белые и игристые вина, "что непосредственно влияет на рост их производства".

Как сообщалось, в 2024 году "Кубань-вино" на фоне роста спроса увеличило производство игристых вин на 12% до 47,7 млн бутылок. В целом выпуск винодельческой продукции увеличился на 4,2%, почти до 100 млн бутылок. В частности, производство тихих вин составило 50,7 млн бутылок, ликерных - 1,5 млн.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Трамп не намерен увольнять главу ФРС

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6241 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });