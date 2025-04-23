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LG Electronics может отложить IPO индийской "дочки" из-за рыночной волатильности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская LG Electronics Inc. остановила подготовку к IPO индийской "дочки" в связи с рыночной волатильностью, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компания уведомила консультантов, что может отложить проведение IPO LG Electronics India (LG India), которое должно было состояться в мае.

Окончательное решение пока не принято, и LG может решиться на размещение акций индийской "дочки" в случае улучшения рыночных условий, говорят источники агентства.

Представитель LG заявил агентству, что процедура подготовки к IPO продолжается, но компания не комментирует сроки его проведения.

В марте 2025 года Комитет по ценным бумагам и биржам Индии (Securities and Exchange Board of India, SEBI) одобрил заявку на первичное размещение акций индийского подразделения LG. Ожидалось, что объем размещения может достичь $1,5 млрд, а общая оценка LG India - $15 млрд.

Однако недавнее падение фондовых рынков может привести к снижению оценки компании в ходе IPO до $10,5-11,5 млрд, отмечают источники Bloomberg.

LG India - крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники.

LG LG Electronics LG India Индия Южная Корея
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