Рынок акций РФ просел из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине и слабой нефти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи утром падал в район 2900 пунктов, но к закрытию торгов отскочил выше 2940 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами снижения выступили акции ПАО "Полюс" (-2,9%) и ПАО "Южуралзолото" (-2,5%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла опустилась на 3,6%, ниже $3300 за унцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2943,23 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1125,72 пункта (-1,5%); динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составил 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

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