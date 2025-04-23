Поиск

Рынок акций РФ просел из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине и слабой нефти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи утром падал в район 2900 пунктов, но к закрытию торгов отскочил выше 2940 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами снижения выступили акции ПАО "Полюс" (-2,9%) и ПАО "Южуралзолото" (-2,5%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла опустилась на 3,6%, ниже $3300 за унцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2943,23 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1125,72 пункта (-1,5%); динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составил 82,3637 руб. (+90,17 копейки).

Новость дополняется

МосБиржа РТС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Компания из ОАЭ приобрела 16,33% обыкновенных акций "Русснефти"

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta за нарушение закона о цифровых рынках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6246 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });