Производство СПГ в РФ в марте сократилось на 3,7% до 2,9 млн т

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в марте 2025 года составило 2,9 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 8,7 млн тонн, что на 4,1% ниже прошлогоднего показателя.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн: