Производство СПГ в РФ в марте сократилось на 3,7% до 2,9 млн т
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в марте 2025 года составило 2,9 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.
С начала года производство достигло 8,7 млн тонн, что на 4,1% ниже прошлогоднего показателя.
Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|3,0
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2
|2,7
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|3
|2,9
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|7
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|8
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|9
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|10
|3,1
|3,0
|3,0
|2,8
|11
|3,0
|3,0
|2,9
|2,8
|12
|3,2
|3,2
|3,1
|3,0
|ВСЕГО
|8,7
|34,7
|32,9
|33,7
|30,1