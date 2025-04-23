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Производство СПГ в РФ в марте сократилось на 3,7% до 2,9 млн т

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в марте 2025 года составило 2,9 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

С начала года производство достигло 8,7 млн тонн, что на 4,1% ниже прошлогоднего показателя.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20252024202320222021
13,03,12,73,02,8
22,72,92,72,62,6
32,93,03,13,32,4
4 2,92,82,82,6
5 3,02,92,82,7
6 2,52,32,52,5
7 2,22,22,41,9
8 2,82,22,51,5
9 2,92,72,62,5
10 3,13,03,02,8
11 3,03,02,92,8
12 3,23,23,13,0
ВСЕГО8,734,732,933,730,1
Росстат
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