Добыча газа в РФ в марте оказалась выше январской на фоне слабой гидрогенерации

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в марте (62,6 млрд куб. м) оказалась выше, чем в более холодном январе (62,533 млрд куб. м). Поддержку спросу на газ оказывают потребности промышленности, а также рост потребления со стороны газовой энергогенерации, вынужденной компенсировать снижение выработки ГЭС.

Добыча природного газа в РФ в марте 2025 года составила 62,6 млрд куб. м, что на 1,7% меньше, чем в марте 2024 года (63,662 млрд куб. м), сообщил Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 53,8 млрд куб. м (-1%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,8 млрд куб. м (-6%).

Добыча газа имеет ярко выраженный сезонный характер, так как газ является главным топливом регулирования сезонной неравномерности производства в ТЭК. Нынешний отопительный сезон с самого начала шел по теплой траектории. В марте средняя температура воздуха по стране (по данным "Системного оператора ЕЭС России") превысила климатическую норму на 3 градуса и на 2 - прошлогоднее значение.

Выработка тепловых электростанций в марте выросла на 1,9%. При этом у конкурирующих видов генерации было заметное снижение: выработка АЭС сократилась на 3,9%, ГЭС - уменьшилась на 13,6%.

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в марте увеличился на 7,4%.

На экспортном направлении с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через Украину. Использование европейской ветки газопроводной системы "Турецкий поток" довольно стабильно (-2% к марту прошлого года). Поставки в Турцию находятся на высоком уровне, планово увеличились поставки в Китай.

В 2024 году в России было произведено 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в РФ в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.