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Добыча угля в РФ в I квартале выросла на 3% до 111 млн т

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в I квартале 2025 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 111 млн т.

В марте 2025 г. добыча угля составила 37,6 млн т, что на 1,4% ниже марта 2024 года, но на 3,6% превысило показатель февраля 2025 года.

Добыча каменного угля в январе-марте 2025 года составила 85,3 млн т (+2,2% к I кварталу 2024 г.), в том числе антрацита - 5,9 млн т (+0,2%). Производство коксующегося угля снизилось на 8,4% до 26 млн т. Прочего каменного угля добыло 53,4 млн т (+8,6%).

Бурого угля получено 26 млн т (+5,7%).

Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, сообщал в апреле вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее Минэнерго РФ ожидало сохранение добычи на уровне 2024 года.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил данные Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 годом, до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Росстат Минэнерго РФ
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