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Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-феврале составил 19,9 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-феврале 2025 года составил 19,9 млрд руб. против прибыли 20,3 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, за два месяца 2025 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 41,1 млрд руб. (-16,5%), убытки составили 61 млрд руб. (рост в 2,5 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 42,4% против 54,1% годом ранее, убыточных - 57,6% против 45,9%.

В середине марта 2025 года Минэнерго РФ представило проект антикризисной программы угольной отрасли РФ. Она предполагает меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.

Росстат Минэнерго
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