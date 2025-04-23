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Сальдированная прибыль предприятий РФ за январь-февраль выросла на 23,1%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд рублей, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в феврале сальдированная прибыль предприятий составила 2 трлн 611,1 млрд рублей, увеличившись на 26,6% относительно февраля 2024 года (2 трлн 062,0 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за январь-февраль сократилась на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млрд 046,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 27,4% - до 809,6 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 19,9 млрд рублей против прибыли годом ранее (20,3 млрд рублей).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-февраль 2025 года поднялась на 9,6% и составила 1 трлн 294,6 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 422,4 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль увеличилась на 43,3% и составила 913,2 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января сложилась на уровне 148,8 млрд рублей (рост на 33,1%), в строительстве - 183,5 млрд рублей (рост в 1,6 раза), в сфере транспортировки и хранения - 480,1 млрд рублей (рост в 1,6 раза%).

Как сообщалось, в 2024 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года.

Росстат
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