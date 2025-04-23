Выпуск легковых авто в РФ в I квартале вырос на 7,1%, грузовиков - упал на 15,6%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-марте 2025 года выросло на 7,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, выпуск грузовиков упал на 15,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По итогам I квартала в стране было выпущено 176 тыс. легковых машин, только за март - 60,9 тыс. (-2,1%).

Грузовиков с начала года произведено 36,6 тыс. единиц, в марте - 14,2 тыс. (-7,3%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в марте рухнул на 39,6%, до 881 шт., за январь-март - на 41%, до 2,248 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в марте выпущено 19,8 тыс. шт. (+0,6%), с начала года - 52,6 тыс. шт. (-0,9%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за март упало на 46,7%, до 2,1 тыс. шт., за квартал - снизилось на 32,9%, до 6,8 тыс. шт.

Показатели производства отдельных видов автотехники, в том числе грузовиков, падают на фоне охлаждения российского авторынка под давлением кредитных ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая - ключевого внешнего поставщика автомобилей на российский рынок. Одним из факторов снижения поставок из КНР стали два шага повышения утильсбора в октябре прошлого и в начале текущего года.